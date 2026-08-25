Інститут політико-правових та релігійних досліджень у 35-ту річницю Незалежності України оголосив лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року»-2026.

На підставі рішення Експертної ради Інституту політико-правових та релігійних досліджень визначено 86 лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року» у 2026 році, і однією з них стала Аліна Тітова з Миколаєва.

Про це повідомляє Інститут політико-правових т релігійних досліджень, передає Інше ТВ.

Захід проведено Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Міністерства журналістка, аспірантка Національного університету «Одеська юридична академія» Аліна Тітова стала лауреаткою премії в номінації «Документально-публіцистична література» за видання «Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв».

Вітаємо!

Довідково: Всеукраїнська літературно-мистецька премія «Київська книга року» заснована за ініціативи Герасименка Олександра Олександровича, Президента Інституту політико-правових та релігійних досліджень.

Метою Премії є підтримка творчих діячів, відзначення авторів, видавництв, представників творчої спільноти, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки, популяризація творчості, утвердження високих мистецьких стандартів у національному письменстві і літературній критиці, створення умов для творчого зростання.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні цього року Аліна Тітова презентувала свою книгу «Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв» (ФОТО). А в березні Аліна Тітова з Миколаєва стала лауреаткою Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара.