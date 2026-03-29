Уже 29-й рік поспіль доброю традицією стало вшанування талановитих молодих письменників Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара, заснованої 1996-го німецькими меценатами Тетяною Куштевською і Дітером Карренбергом і Національною спілкою письменників України.

Премія традиційно присуджується за номінаціями: «Велика проза», «Мала проза», «Поезія», «Публіцистика», «Літературознавча праця, присвячена творчості Олеся Гончара». На конкурс приймаються як уже друковані, так і не оприлюднені твори українськомовних авторів віком до 30 років, які мешкають в Україні та за кордоном.

Як повідомляє «Українська літературна газета» з посиланням на оргкомітет Премії, журі, до якого входять відомі письменники, науковці й культурні діячі Тетяна Куштевська, Наталія Бйорнер, Валентина Гончар, Леся Гончар, Олександр Балабко, на чолі з Дмитром Чистяком, ретельно розглянуло всі надіслані рукописи та прийняло одностайне рішення з відзначення найталановитіших. І серед них була представниця Миколаєва.

Так, у номінації «Публіцистика» переможницею визнана Аліна Тітова за видання «Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв».

Урочисте вручення нагород відбудеться у день народження Олеся Гончара у Національному музеї літератури України 3 квітня.

