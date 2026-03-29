Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар заявив, що Іран погодився пропускати через Ормузьку протоку 20 додаткових суден під пакистанським прапором.

Про це він заявив у дописі в соціальній мережі Х 28 березня, передає DW.

За його словами, домовленість передбачає, що щодня через протоку зможуть проходити два пакистанські кораблі.

Міністр назвав рішення Ірану “конструктивним жестом, який заслуговує на вдячність”. “Це передвісник миру і допоможе встановити стабільність у регіоні. Ця позитивна заява є значним кроком до миру і посилить наші спільні зусилля в цьому напрямку. Діалог, дипломатія та такі заходи зі зміцнення довіри – єдиний шлях уперед”, – написав Дар.

Рух суден через Ормузьку протоку – водний шлях, через який у мирний час проходить 20 відсотків обсягу світової сирої нафти та зрідженого природного газу – майже припинився від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. За даними аналітичної компанії Kpler, протокою з 28 лютого змогла пройти відносно невелика кількість суден, близько п’яти відсотків від довоєнного потоку.

Минулого тижня Іран грозився повністю закрити Ормузьку протоку, якщо президент США Дональд Трамп реалізує свої погрози завдати ударів по іранських енергетичних об’єктах. До того Трамп пригрозив знищити іранські електростанції, якщо Іран повністю не розблокує Ормузьку протоку протягом 48 годин. Уже кілька разів він оголошував відтермінування ударів.

