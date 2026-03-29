Вшановуємо пам’ять убитих російським ракетним ударом по будівлі Миколаївської ОВА 29 березня 2022 року.
З глибоким сумом згадуємо мирних людей, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок.
Схиляємо голови в скорботі за загиблими. Пам’ятаємо кожного і кожну…
⁃ Аркушенка Владислава Олександровича – військовослужбовця в/ч 3039
⁃ Бінчеву Марію Йосипівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Бойка Олександра Олександровича – директора КП «Госптехобслуговування»
⁃ Бучковську Анжеліку Мирославівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Гавриш Оксану Вікторівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Григоренко Ірину Сергіївну – співробітницю департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Деменнікову Тетяну Анатоліївну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Долгову Анастасію Олегівну – співробітницю Господарського суду в Миколаївській області
⁃ Заблоцьку Ольгу Григорівну – співробітницю управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Капусту Зульфію Мукаддасівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Кондратенка Дмитра Івановича – військовослужбовця Держспецзв’язку
⁃ Кочетову Ірину Володимирівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Лавріненко Наталю Володимирівну – співробітницю департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Лисік Валерію Олександрівну – співробітницю відділу забезпечення діяльності керівництва апарату Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Літвінова Андрія Івановича – співробітника сектору контролю апарату Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Лютова Владислава Ігоровича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Мотельчука Володимира Сергійовича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Обеременка Кирила Васильовича – військовослужбовця в/ч 3039
⁃ Олійника Дмитра Олеговича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Опляту Костянтина Вікторовича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Остряніна Дмитра Володимировича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Павлюка Петра Степановича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Попову Світлану Миколаївну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Салніса Антона Дмитровича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Солонара Артема Олеговича – співробітника департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Токарєва Володимира Володимировича – військовослужбовця в/ч 3039
⁃ Торхову Надію Олександрівну – співробітницю Господарського суду в Миколаївській області
⁃ Турбіну-Хлопіну Олену Михайлівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Тянуліна Андрія Євгенійовича – співробітника «Миколаївська варта»
⁃ Фарафонова Сергія Вікторовича – військовослужбовця територіальної оборони
⁃ Федорова Максима Володимировича – військовослужбовця в/ч 3039
⁃ Хаітова Станіслава Вячеславовича – співробітника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Миколаївської обласної ради
⁃ Хомрового Миколу Олександровича – співробітника сектору мобілізаційної роботи апарату Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Чернявського Андрія Володимировича – військовослужбовця Держспецзв’язку
⁃ Шамраєва Віталія Володимировича – співробітника відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації
⁃ Шамоніна Сергія Євгенійовича – військовослужбовця територіальної оборони