Вшановуємо пам’ять убитих російським ракетним ударом по будівлі Миколаївської ОВА 29 березня 2022 року.

З глибоким сумом згадуємо мирних людей, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок.

Схиляємо голови в скорботі за загиблими. Пам’ятаємо кожного і кожну…

⁃ Аркушенка Владислава Олександровича – військовослужбовця в/ч 3039

⁃ Бінчеву Марію Йосипівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Бойка Олександра Олександровича – директора КП «Госптехобслуговування»

⁃ Бучковську Анжеліку Мирославівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Гавриш Оксану Вікторівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Григоренко Ірину Сергіївну – співробітницю департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Деменнікову Тетяну Анатоліївну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Долгову Анастасію Олегівну – співробітницю Господарського суду в Миколаївській області

⁃ Заблоцьку Ольгу Григорівну – співробітницю управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Капусту Зульфію Мукаддасівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Кондратенка Дмитра Івановича – військовослужбовця Держспецзв’язку

⁃ Кочетову Ірину Володимирівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Лавріненко Наталю Володимирівну – співробітницю департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Лисік Валерію Олександрівну – співробітницю відділу забезпечення діяльності керівництва апарату Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Літвінова Андрія Івановича – співробітника сектору контролю апарату Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Лютова Владислава Ігоровича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Мотельчука Володимира Сергійовича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Обеременка Кирила Васильовича – військовослужбовця в/ч 3039

⁃ Олійника Дмитра Олеговича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Опляту Костянтина Вікторовича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Остряніна Дмитра Володимировича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Павлюка Петра Степановича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Попову Світлану Миколаївну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Салніса Антона Дмитровича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Солонара Артема Олеговича – співробітника департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Токарєва Володимира Володимировича – військовослужбовця в/ч 3039

⁃ Торхову Надію Олександрівну – співробітницю Господарського суду в Миколаївській області

⁃ Турбіну-Хлопіну Олену Михайлівну – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Тянуліна Андрія Євгенійовича – співробітника «Миколаївська варта»

⁃ Фарафонова Сергія Вікторовича – військовослужбовця територіальної оборони

⁃ Федорова Максима Володимировича – військовослужбовця в/ч 3039

⁃ Хаітова Станіслава Вячеславовича – співробітника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Миколаївської обласної ради

⁃ Хомрового Миколу Олександровича – співробітника сектору мобілізаційної роботи апарату Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Чернявського Андрія Володимировича – військовослужбовця Держспецзв’язку

⁃ Шамраєва Віталія Володимировича – співробітника відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації

⁃ Шамоніна Сергія Євгенійовича – військовослужбовця територіальної оборони