28 березня та в ніч проти 29-го в Миколаївській області виникло 9 пожеж, одна з яких внаслідок ворожої агресії.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у Миколаївському районі на території громадського місця відпочинку впали уламки БпЛА. 10 постраждалих внаслідок дронової атаки, 3 у важкому стані. Також виникла пожежа сухої рослинності на площі 10 кв. м, яку рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної охорони «Пересадівка» оперативно ліквідували.

Крім цього, зафіксовано 6 пожеж на відкритій території. Горіли: суха трава, очерет та сміття на площі понад 6000 кв. м. На всі випадки забезпечено оперативне реагування підрозділів ДСНС.

Також зареєстровано 2 пожежі на території приватних домоволодінь – господарча будівля площею 10 кв. м та коротке замикання електромережі легкового автомобіля Opel Vectra.

Всього до гасіння залучалось 27 вогнеборців та 9 одиниць спецтранспорту. Також працювали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони та МПО “Пересадівка”.

Також повідомлялося На допомогу постраждалим внаслідок дронової атаки на Миколаївщину відкрито збір