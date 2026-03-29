На допомогу постраждалим внаслідок вчорашньої дронової атаки на Воскресенську громаду відкрито збір.

Про це повідомив Іван Кулин, передає Інше ТВ.

«В звʼязку з тяжкою ситуацією відкрито банку на допомогу постраждалим родинам!

На реабілітацію

Ціль: 300 000.00 ₴

Посилання на банку тут

Номер картки банки

4874 1000 2591 7553», – написав він.

Інформацію підтвердив директор Воскресенського Палацу культури Віктор Смірнов. «Терміново треба допомогти! Серед постраждалих – діти!» – написав він.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора ввечері у Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей – дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 13 до 16 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано. На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.