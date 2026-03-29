Україна забезпечена на квітень дизпаливом практично на 100 відсотків.

Про це повідомив заступник директора АЕПР України Андрій Закревський, передає Gazeta.ua.

“Попри певні складнощі, операторам ринку вдалося законтрактувати практично весь необхідний обсяг постачання дизпалива на квітень. Відповідно, не зважаючи на триваючу світову кризу, дизелю так само як і бензину в Україні буде більш ніж достатньо”, – запевнив він.

