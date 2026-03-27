Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства фіксує зацікавленість населення щодо програми “Кешбек на пальне”, на день українцям нараховується 20 млн грн коштів за купівлю палива, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев, пише Iнтерфакс.

“Стосовно програми кешбеку на паливо. Зараз програма коштує 20 млн грн на день. Ми бачимо, що її використовують люди, які дійсно цього потребують. Далі ці гроші адресні – вони йдуть людям і марковані, їх використовують на погашення комуналки”, – пояснив Соболев під час “Години запитань” до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

Він зауважив, що теза щодо використання коштів власниками лише великих та дорогих автівок є неправдою. За його словами, програма кешбеку на паливо є “адресною”, в її рамках існує обмеження щодо коштів, які нараховуються учаснику – 1 тис. грн на користувача на місяць.

“Альтернативи, які пропонувала опозиція (щодо дій уряду через підвищення цін на паливо – ІФ-У), чи які використовуються у різних країнах, наприклад, зниження податків, навпаки, без обмеженнь надали б можливість людям використовувати цю знижку”, – додав міністр.

Як повідомлялося, програма “Кешбек на пальне” почала діяти з 20 березня і розрахована до 1 травня 2026 року. Якщо споживач вже користується “Національним кешбеком”, компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у “Дії”. Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.

Програма запроваджена для допомоги населенню після підвищення цін на паливо, що почалось у березні.