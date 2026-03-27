Викрито схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн. Один із підозрюваних – колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України.

На початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник.

Зловмисники уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє.

Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн).

Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 млн грн.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

Під час перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився.

Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.