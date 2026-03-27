У США два сенатори від обох партій мають намір внести законопроєкт, який передбачає введення санкцій проти високопосадовців Угорщини, які причетні до перешкоджання наданню допомоги Україні, повідомляє Financial Times, пише УНН.

У разі ухвалення закон “Block Putin” вимагатиме від президента США Дональда Трампа запровадити фінансові санкції та візові обмеження щодо угорських урядовців, які причетні до закупівель країною російської нафти і газу і які намагалися заблокувати підтримку України.

Внесення законопроєкту відбувається на тлі того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, на тлі того, як на нього чекає складна передвиборча кампанія перед парламентськими виборами наступного місяця.

Опитування громадської думки показали, що Орбан, який обіймає посаду прем’єр-міністра з 2010 року, може втратити владу. За даними соціологічної компанії Median, у середу перевага опозиційної партії “Тиса” (Tisza) становила 23 відсоткові пункти. Проурядові опитування свідчать про невелику перевагу правлячої партії Орбана “Фідес” (Fidesz).

Орбан, союзник глави кремля володимира путіна, звинуватив Київ у порушенні постачання московської нафти до Угорщини шляхом затягування ремонту трубопроводу “Дружба”, що проходить через Україну.

Демократка Джин Шахін та республіканець Том Тілліс, співголови групи спостерігачів НАТО в Сенаті, мають подати законопроєкт цього тижня. Вони відверто висловлювалися щодо постійної залежності Європи від російських енергоносіїв.

У той час, як більша частина континенту прагнула відмовитися від постачання російської нафти і газу після повномасштабного вторгнення москви в Україну в 2022 році, Угорщина та Словаччина збільшили свою залежність від російських енергоносіїв.

Тілліс заявив: “Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у припиненні потоків доходів, які підживлюють війну путіна”.

“Цей законопроєкт притягує високопосадовців Угорщини до відповідальності, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення до своїх союзників, шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання підтримці України”, – додав він.

Трамп близький до Орбана і підтримав його переобрання. У середу видання Politico повідомило про підготовку візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини за кілька днів до виборів, 7-8 квітня. Financial Times не вдалося незалежно підтвердити цю інформацію.

Шахін, провідний демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин, заявила: “Неймовірно, що віцепрезидент Венс нібито планує відвідати Угорщину, щоб підтримати корумпований уряд, який продовжує фінансувати російську воєнну машину”.

“Якщо ми хочемо покласти край війні в Україні, адміністрація Трампа має послідовно застосовувати ті самі стандарти до наших союзників; ніхто, особливо Віктор Орбан, не повинен отримувати індульгенцію”, – сказала вона.

Трамп критикував Європу за закупівлі російських енергоносіїв, що продовжуються, і закликав континент взяти на себе провідну роль у підтримці України.

“Вони купують нафту і газ у росії, поки воюють з росією”, – сказав Трамп у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

У проєкті закону сенаторів, як вказано, Орбан прямо не згадується як об’єкт санкцій. За словами помічника конгресмена, саме адміністрація Трампа має визначити, які угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російських енергоносіїв.

Представники угорського уряду не одразу відповіли на електронні листи та дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію.

Орбан та його міністр закордонних справ Петер Сійярто давно прагнуть тісних зв’язків з росією, при цьому Сійярто зустрічався зі своїм російським колегою сергієм лавровим понад 20 разів з початку війни у ​​2022 році, пише видання.

Правляча в Угорщині партія “Фідес”, як зазначає видання, зробила антиукраїнські гасла центральним елементом своєї виборчої кампанії та наполягає на збереженні імпорту російської нафти.

“Якщо президент [Володимир] Зеленський хоче отримувати гроші з Брюсселя, він має відкрити нафтопровід “Дружба”, – заявив Орбан у відеозверненні до Президента України минулого тижня. – Вони відкрито заявляють, що не хочуть пропускати дешеву російську нафту до Угорщини, тож ситуація дуже проста. Немає нафти – немає грошей”.