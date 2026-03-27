Злочин стався 26 березня близько 15:30 біля одного з приватних домоволодінь у с. Юріївка на Снігурівщині. Під час спільного вживання алкоголю між двома підозрюваними віком 18 та 19 років і їхнім 39-річним знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. У ході сутички зловмисники завдали потерпілому численних ударів руками та ногами по різних частинах тіла, а також били його цеглою по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України, повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури двом мешканцям с. Юріївка Снігурівської територіальної громади повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.