Увечері 26 березня невідомі закидали «коктейлями Молотова» будівлю російського центру науки й культури у Празі.

Про це повідомила поліція Чехії, пише Громадське.

Там розповіли, що невідомий або невідомі кинули кілька пляшок із запалювальною сумішшю в «російський центр науки й культури» в празькому районі Дейвіце.

Зараз поліція розшукує підозрюваних у пошкодженні майна.

Як пише Seznam, директор російського центру науки й культури Ігор Гіренко заявив, що «за щасливим збігом обставин, три з шести “коктейлів Молотова” не вибухнули», тобто не викликали пожежі. На його думку, напад був присвячений проведенню завершального заходу до днів російської культури, що був запланований на 27 березня.

Центри «російський дім» у різних країнах працюють під управлінням російського державного агентства «Росспівробітництво». Чеська Республіка не визнає дипломатичного статусу будівлі.