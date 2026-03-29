Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 29 березня

Вчора протягом дня та вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed».

У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей – дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 13 до 16 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано. На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Постраждалих немає.