Президент США Дональд Трамп розглядає радикальні зміни в структурі НАТО, щоб покарати країни, які не виконують його вимоги щодо фінансування оборони.

Як пише The Telegraph з посиланням на джерела, Трамп хоче обмежити союзників в ухваленні рішень і навіть позбавити їх права на застосування п’ятої статті альянсу, якщо вони не збільшать витрати на оборону до 5% ВВП, передає «Соцпортал».

За даними видання, президент США також знову обговорює можливість виведення американських військ із Німеччини – крок, який він розглядав із моменту повернення на пост глави держави. Джерела пояснили журналістам: “Наше розчарування в європейцях цілком реальне. Будь-якій країні, яка не платить 5%, не має бути дозволено голосувати щодо майбутніх витрат НАТО”.

Згідно з пропозиціями Трампа, держави, які не досягли нового цільового показника, можуть бути усунуті від рішень про розширення альянсу, спільні місії та застосування статті 5 про взаємну оборону.

«Ви не повинні мати можливість голосувати за виділення коштів на майбутні потреби, якщо ви не платите», – наголосило джерело.

Представники НАТО підтвердили The Telegraph, що американські офіційні пропозиції поки що не було представлено у штаб-квартирі в Брюсселі. Проте на дискусійних форумах США вже наполягали на моделі “плати, щоб брати участь”.

Сьогодні всі країни-члени альянсу витрачають на оборону щонайменше 2% ВВП, а мета Трампа в 5% стане ключовим питанням на саміті в Анкарі наприкінці року, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Як повідомляло Інше ТВ, Рютте заявив, що НАТО підтримає Трампа, і що США продовжують продавати Україні зброю