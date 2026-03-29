Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб
танків – 11 820 (+8) од.
бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.
артилерійських систем – 39 001 (+65) од.
РСЗВ – 1 707 (+0) од.
засоби ППО – 1 337 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 85 977 (+181) од.
спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Дані уточнюються.