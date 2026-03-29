Тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою продовжено ще на пів року — з 5 квітня до 1 жовтня.

Про це йдеться в розпорядженні міністра внутрішніх справ і адміністрації. Документ набуде чинності 5 квітня 2026 року, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

У новому періоді до переліку контрольованих переходів на польсько-німецькому кордоні знову включать парк Мужаковський. Перехід має значення для туристичного, пішохідного та велосипедного руху, а також для транскордонних заходів у парку.

Контроль на кордонах було запроваджено 7 липня 2025 року на один місяць, згодом його продовжили на два місяці — з 6 серпня до 4 жовтня 2025 року. Чинне наразі розпорядження продовжило контроль ще на пів року — з 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року.

Згідно з Шенгенським кодексом про кордони, держава-член може відновити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах на строк до шести місяців у разі передбачуваної серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці.

Якщо така загроза триває понад пів року, країна може продовжити контроль на наступні періоди тривалістю не більш як шість місяців, але загалом не довше ніж на два роки. У такому разі необхідно заздалегідь повідомити інші держави-члени, Європейський парламент, Раду та Європейську комісію.

За даними міністерства, потреба продовження тимчасового контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою зберігається через серйозну загрозу нелегальної міграції на обох ділянках кордону.

Польща тимчасово відновила контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою. Під час перевірок прикордонники за підтримки поліції та військових Сил територіальної оборони можуть зупиняти для контролю відібрані транспортні засоби. На польсько-німецькому кордоні контроль здійснюватиметься приблизно у 50 місцях, а на польсько-литовському — у 13.

