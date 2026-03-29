Відтепер існує комплексний посібник, який детально відповідає на всі запитання про здобуття військового фаху.

Це «Путівник військових професій та військової освіти», повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

Головна цінність та унікальність цього видання в тому, що тут зібрані всі без винятку офіцерські професії, які наразі існують в Україні, та детально розкрито переваги й специфіку кожної з них. Тут міститься уся мапа військової освіти: путівник містить вичерпну інформацію про всі вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ) країни, їхні спеціальності та можливості для курсантів. Все це подано у доступному форматі, без жодних сухих бюрократичних інструкцій – простою, молодіжною мовою пояснюються реальні перспективи навчання та побудови кар’єри. Окрім того, є чіткий алгоритм: покроково розписані всі етапи, правила та умови вступу.

Це ідеальна покрокова інструкція для старшокласників 9–11 класів та всієї вмотивованої молоді, яка готова поєднати свої таланти із захистом держави. Як зазначають самі автори видання:

«Цей путівник підготовлено офіцерами Центрального управління військової освіти і науки Генерального штабу Збройних Сил України спільно з офіцерами вищих військових навчальних закладів, які знають систему підготовки зсередини. Ми об’єднали свій досвід, щоб створити чесний і зрозумілий навігатор світом військових професій.

Наша мета — допомогти Тобі не просто вступити, а знайти своє справжнє покликання та зробити перший впевнений крок в успішне майбутнє», кажуть військові.

Ознайомитися з електронною версією путівника та обрати професію до душі можна за посиланням https://drive.google.com/…/1krxrEkhCkBVk…/

Обирай свій напрямок. Ставай архітектором нашої Перемоги!

