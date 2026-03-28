KitKat, що належить швейцарському харчовому гіганту Nestle, підтвердив у заяві, надісланій AFP у суботу, що «вантажівку, яка перевозила 413 793 одиниці її нової лінійки шоколаду, було викрадено під час транзиту в Європі».

Вантаж вагою близько 12 тонн зник минулого тижня під час перевезення між виробничими та дистриб’юторськими пунктами, йдеться у повідомленні.

«Ми завжди заохочували людей зробити перерву з KitKat», – сказав речник бренду, посилаючись на його слоган.

«Але, схоже, злодії сприйняли це повідомлення надто буквально і вкрали понад 12 тонн нашого шоколаду».

Бренд попередив, що «крадіжка може призвести до дефіциту KitKat на полицях», визнаючи, що «споживачам, на жаль, може бути важко знайти свої улюблені шоколадні цукерки напередодні Великодня».

Викрадена вантажівка виїхала з центральної Італії та прямувала до Польщі, плануючи розповсюдити батончики в країнах по дорозі.

KitKat не повідомив, де саме зник товар, але сказав, що «транспортний засіб та його вміст залишаються невідомими».

«Розслідування тривають у тісній співпраці з місцевою владою та партнерами з ланцюга поставок», – йдеться у повідомленні.

KitKat попередила, що зниклі шоколадні батончики «можуть потрапити на неофіційні канали збуту на європейських ринках».

Він зазначив, що відстежити викрадені товари можна шляхом сканування унікальних кодів партій, знайдених на кожному батончику.

«Якщо буде знайдено збіг, сканер отримає чіткі інструкції щодо того, як повідомити KitKat, яка потім належним чином поділиться доказами», – йдеться у повідомленні.