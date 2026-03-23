Міноборони України повідомляє про створення у медичній системі відомства Центрів реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців. Вони мають оптимізувати процес реінтеграції колишніх військовополонених. Про це повідомляє Кореспондент.

Військовослужбовцям тепер для вирішення більшості бюрократичних питань не треба самостійно звертатися до військових частин, де вони проходили службу. Для комплексного вирішення правових, медичних, реабілітаційних та психологічних питань достатньо звернутись до Центрів реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців.

Міноборони запропонувало запровадити цивільні посади у групи соціального супроводу військових частин, які будуть надавати військовослужбовцям та членам їхніх сімей консультаційну та супровідну допомогу з правових, соціально-побутових і медичних питань.

Частину функцій соціального супроводу, які стосуються колишніх військовополонених, передано до Центрів реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців. Це дало змогу централізувати та пришвидшити процес їхньої реінтеграції.