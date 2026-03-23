У понеділок президент Трамп припустив, що США можуть керувати країною разом з неназваним іранським лідером після понад трьох тижнів війни.

Стверджуючи, що мирні переговори розпочалися, він сказав, що в Ірані відбудеться «дуже серйозна форма зміни режиму», додавши: «Можливо, спільне керівництво».

Трамп продовжив, припускаючи, що США можуть знайти лідера, як це було у Венесуелі, де Делсі Родрігес, високопоставлена ​​фігура режиму, змінила Ніколаса Мадуро.

Раніше в понеділок президент США відклав авіаудари по іранській енергетичній інфраструктурі, спочатку давши режиму 48 годин для повторного відкриття Ормузької протоки.

Після «дуже, дуже рішучих переговорів» щодо можливого припинення вогню Трамп заявив, що Ормузька протока може контролюватися «мною та аятолою».

Ціни на нафту різко впали, а індекс FTSE 100 перейшов у зелену зону після того, як Трамп скасував удари. Ціна на нафту марки Brent впала на цілих 14 відсотків до 96 доларів (76 фунтів стерлінгів) за барель.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Трампа запитали, чи погрози бомбити електростанції Ірану не те саме, що робить РФ в Україні. Він відповів