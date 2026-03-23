Журналісти запитали у Трамп про погрози США атакувати енергетику Ірану та удари РФ по енергетиці України – у чому різниця?

“Я не прихильник того, що робить Росія, щоб ви розуміли. Гаразд? Але це зовсім інше. Ви говорите про Іран, країну, яка була злою вже 47 років. Вони були жахливими”, – таке пояснення знайшов Трамп.

Втім, це не завадило йому на тому ж самому місці хвалитися тим, що він вже домовляється з цією жахливою країною.

“У нас були дуже плідні переговори. Пан Віткофф і пан Кушнер провели їх. Вони пройшли, я б сказав, ідеально.

Я б сказав, що якщо вони продовжать це, це покладе край цій проблемі, цьому конфлікту — і я думаю, що це покладе край йому дуже, дуже суттєво.

Переговори відбулися вчора. Вони тривали до вчорашнього вечора. Вони дуже хочуть укласти угоду. Ми також хотіли б укласти угоду.

Ми зустрінемося сьогодні — ймовірно, по телефону, тому що дуже важко знайти країну. Їм дуже важко вибратися, я думаю.

Але ми зустрінемося дуже, дуже скоро. У нас п’ятиденний період. Побачимо, як це піде, і якщо все піде добре, ми зрештою врегулюємо це питання. Інакше ми просто продовжуватимемо бомбардувати”.