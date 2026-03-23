До пропусків навчання у школі будуть ставитися більш жорстко. Якщо дитина тривалий час відсутня без поважних причин, можуть залучати поліцію.

Про це розповіли представники Міністерства освіти та науки, пише Громадське.

У лютому уряд ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного й шкільного віку. Для більш швидкої реакції та обміну інформацією про дитину між закладами освіти, службами у справах дітей і поліцією будуть використовувати цифрові й автоматизовані системи.

Якщо дитина не з’являється на заняттях десять і більше днів поспіль із невідомих або без поважних причин, школа ставить у її профіль відмітку «не охоплена (не охоплений) навчанням» і про це дізнаються відповідні органи.

У МОН пояснюють: норма про повідомлення до правоохоронців — не нова й існувала давно. Через пандемію COVID-19 та велику війну відповідні механізми «не дуже активно діяли», тепер до них повертаються.

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла, що нині є багато ситуацій, коли заклад освіти виходить на зв’язок із батьками через пропуск уроків, а дитина все одно не з’являється у школі.

«За відсутності дитини тривалий проміжок часу ми маємо сигналізувати про це — заклад освіти має сигналізувати про відсутність дитини як службі у справах дітей, так і відповідно Національній поліції. Ці дві інституції мають докладати зусиль, щоб знайти дитину. Ну й після цього вже застосовуються, залежно від причин такої відсутності, ті чи ті механізми відповідальності», — зауважила Кузьмичова.

Згідно з Кодексом України про адмінправопорушення, ухилення батьків (або опікунів) від обов’язків щодо забезпечення дитини необхідними умовами життя, навчанням і вихованням тягне за собою попередження або накладення штрафу.

Освітня омбудсменка Надія Лещик виступає за скорочення з десяти до п’яти днів дозволу дітям не відвідувати школу без медичної довідки, а також за посилення відповідальності для батьків.