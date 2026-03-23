З 19 по 22 березня у м. Будапешт (Угорщина) проходив Кубок світу з фехтування на візках. У змаганнях взяли участь близько 150 спортсменів з 20 країн світу.

Миколаївський “Інваспорт” представили: МСУМК Науменко Олег, ЗМСУ Серьоженко Дмитро та МСУМК Закусилов Олексій.

Наші фехтувальники здобули 5 високих нагород – 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові, повідомили у Миколаївському «Інваспорті».

Так, Науменко Олег та Закусилов Олексій стали чемпіонами Кубку світу у командній шпазі.

Серьоженко Дмитро здобув “срібло” у командній шаблі, а в особистих змаганнях – «бронзу».

Науменко Олег став бронзовим призером у фехтуванні на рапірі.

Тренують спортсменів Заслужені тренери України Яновський Геннадій, Христик Володимир та Дорошин Олександр.

