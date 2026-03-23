Вчора, 22 березня, команди розіграли нагороди молодіжного чемпіонату України з фехтування на рапірах, що проходив у столичному клубі «Ля Флєш».

Миколаївські рапіристи без нагород не залишилися, інформують в Національній федерації фехтування України.

Так, у змаганнях жіночих команд представниці Миколаєва посіли третю сходинку п’єдесталу: Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик, Анастасія Єрофєєнко здобули командну «бронзу».

Серед чоловічих команд миколаївці здобули одразу два місця. Зокрема команда «Миколаїв 1» у складі Єлізара Дирди, Микити Асташова, Максима Коржового та Єгора Тимофійшина стала срібними призерами чемпіонату, а команда «Миколаїв 2» (Михайло Гурін, Богдан Завальний, Кирило Калачов, Артем Коржовой-Лернер) – бронзовим призером.

Фото Олексія Бризгалова

