Куба готує свої збройні сили до можливого військового конфлікту зі Сполученими Штатами. Військові країни вже готуються до такого сценарію, і було б наївно ігнорувати ризик конфлікту.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Карлос Фернандес де Коссіо в інтерв’ю, яке вийшло в ефір 22 березня на телеканалі NBC News, передає OBOZ.UA.

“Наші військові завжди готові, і зараз вони готуються до можливості військової агресії”, – сказав дипломат.

Фернандес де Коссіо зазначив, що керівництво Куби не бачить підстав для війни, але враховує загальну ситуацію у світі. Він підкреслив, що Гавана “справді сподівається”, що конфлікту вдасться уникнути.

Водночас напруженість між США і Кубою зросла після військової операції США у Венесуелі.

Як повідомляло Інше ТВ, нещодавно президент країни Мігель Діас-Канель написав у соцмережі X, що будь-який зовнішній агресор зіткнеться з непробивним спротивом кубинців.