Сьогодні вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.

Це підтердили у Київській ОВА.

Унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні.

На місці події працюють усі необхідні оперативні служби — поліція, вибухотехніки, рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Жителів просять бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не наближатися до них і не намагатися самостійно їх переміщувати.

“Негайно повідомляйте про такі знахідки до поліції або за номером 101 чи 102”, – закликає місцева влада.

Ситуація перебуває на контролі. Додаткова інформація буде повідомлена після уточнення всіх обставин.