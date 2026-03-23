За даними джерел, літак, що приземлявся в аеропорту Ла-Гуардія, зіткнувся з машиною екстреної допомоги на злітно-посадковій смузі, в результаті чого пілот і другий пілот загинули, а двоє поліцейських Портової адміністрації отримали поранення.

Зіткнення сталося після 23:30 у неділю, повідомили представники FDNY. Літак Air Canada наближався до завершення процедури посадки, коли зіткнувся з пожежною машиною Портової адміністрації, якою керували поліцейські, що знаходилася на злітно-посадковій смузі, повідомляють два джерела, знайомі з ситуацією.

Пілот і другий пілот літака загинули внаслідок зіткнення, повідомили NBC New York два джерела, проінформовані про цю справу.

Двоє поліцейських Портової адміністрації отримали поранення та були доставлені до місцевих лікарень, повідомили NBC New York два джерела. Двоє членів PAPD — сержант і офіцер — отримали переломи кісток під час зіткнення, але, як очікується, одужають.

За даними джерел, на борту літака було 76 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Вважається, що жоден пасажир не постраждав, окрім кількох ударів і синців.

Рейс AC8646 авіакомпанії Jazz Aviation, що виконує рейс Air Canada Express, вилетів з Монреаля в неділю ввечері, йдеться у заяві Jazz Aviation. Air Canada заявила, що також знає про інцидент у Ла-Гуардії.

Два джерела повідомили, що літак рухався зі швидкістю близько 30 миль/год на момент зіткнення з транспортним засобом на злітно-посадковій смузі 4. Для порівняння, під час руління по злітно-посадковій смузі літаки зазвичай рухаються зі швидкістю близько 5 миль/год.

Речник портового управління заявив, що на момент зіткнення рятувальна та пожежна машина реагувала на окремий інцидент.

Причина зіткнення наразі невідома. Розслідування триває. Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що збирає інформацію щодо ситуації. У понеділок рано вранці вона не надала жодних інших подробиць.

Зіткнення сталося після вечора, коли в районі Нью-Йорка пройшли смуги сильної зливи. Відеозаписи з місця події показали воду на злітній смузі в результаті дощу, але не було зрозуміло, чи зіграли дощ, чи погодні умови певну роль у цьому інциденті.

На момент зіткнення видимість знизилася приблизно до трьох миль, йшов дощ і був туман.

Також не було зрозуміло, чи зіграв персонал аеропорту якусь роль у зіткненні. Це сталося після того, як Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що понад 400 працівників Адміністрації транспортної безпеки звільнилися з часу часткового припинення роботи уряду, яке почалося 14 лютого, що залишило їх без оплати праці. Профспілки авіадиспетчерів також роками скаржилися на брак персоналу.