У Херсоні 85-річна жінка померла після вибуху невстановленого боєприпаса, який здетонував у неї в руках.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

85-річна жінка принесла додому невстановлений боєприпас, який здетонував у неї в руках. Внаслідок вибуху вона дістала поранення, несумісні з життям.

Раніше район, в якому мешкала херсонка, російські окупанти неодноразово обстрілювали касетними снарядами.

Вкотре закликаю жителів регіону неухильно дотримуватися правил мінної безпеки! Якщо побачили підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102.