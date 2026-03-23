Правлячі у Словенії ліберали з мінімальною перевагою виграли у своїх конкурентів консерваторів на парламентських виборах. Партія “Рух “Свобода” прем’єра Голоба набрала лише на 0,67% голосів більше.

Про це повідомляє DW.

На вибори в однопалатний парламент, що відбулися в неділю, 22 березня, в Словенії партія “Рух “Свобода” (GS) прем’єр-міністра Роберта Голоба і права Словенська демократична партія (СДП) на чолі з Янезом Яншею – близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – один з двох головних голосів. Жоден із конкурентів не зміг забезпечити собі абсолютну більшість у 46 із 90 місць у парламенті.

Як повідомила виборча комісія після підрахунку 99,85 відсотка голосів, “Рух “Свобода” здобула мінімальну перемогу з результатом 28,62 відсотка, а СДП набрала 27,95 відсотка. У парламент Словенії пройшло ще сім партій, які подолали 5-відсотковий бар’єр, у тому числі ті, що здатні зіграти ключову роль при формуванні нової правлячої коаліції.

У парламентських виборах у Словенії взяли участь понад десять політичних партій та коаліцій. Загалом висунуто понад 1300 кандидатів, які представляють широкий спектр політичних сил.

Як повідомляло Інше ТВ, Лідери ЄС потрапили у пастку Орбана і підвищили його шанси на виборах, – Politico