Нетаньягу підтримав Орбана

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу публічно підтримав Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Нетаньягу назвав Орбана одним з найкращих світових лідерів, передає Ukrmedia.

За словами ізраїльського прем’єра, його угорський колега забезпечує “стабільність, безпеку і захищеність”. Нетаньягу підкреслив важливість цих якостей для країни та її громадян.

Реакція на заяву

Підтримка Орбана з боку Нетаньягу пролунала на тлі парламентських виборів в Угорщині. Орбан відомий своєю проросійською позицією на міжнародній арені.

Заява ізраїльського прем’єра може вплинути на політичний клімат як в Угорщині, так і в міжнародних відносинах. Вона вже викликала обговорення у політичних колах.

Віктор Орбан очолює уряд Угорщини з 2010 року. Він неодноразово виступав із заявами, спрямованими на зближення з Росією.

Біньямін Нетаньягу є прем’єр-міністром Ізраїлю та має великий політичний досвід. Його підтримка Орбана свідчить про тісні контакти між лідерами.