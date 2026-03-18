Президент країни Мігель Діас-Канель написав у соцмережі X, що будь-який зовнішній агресор зіткнеться з непробивним спротивом кубинців.

“США майже щодня публічно погрожують Кубі насильницьким поваленням її конституційного ладу. І для цього використовують обурливий привід: серйозні обмеження ослабленої економіки, на яку вони нападали та намагалися ізолювати понад шість десятиліть.

Вони мають намір і оголошують про плани захопити контроль над країною, її ресурсами, її власністю і навіть тією самою економікою, яку вони прагнуть задушити до покори. Тільки так можна пояснити запеклу економічну війну, яка ведеться як колективне покарання проти всього населення.

Зіткнувшись із найгіршим сценарієм, Куба запевняє: будь-який зовнішній агресор зіткнеться з незламним опором”, – написав Мігель Діас-Канель.

У той же час РФ після наїзду Трампа заявила, що буде допомагати Кубі – і грошима також