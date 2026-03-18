Протягом 17-го та в ніч на 18 березня вогнеборці Миколаївщини ліквідували 7 пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Прибузьке Галицинівської ТГ Миколаївського району відділення Галицинівського загону місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу господарчої будівлі на території приватного домоволодіння на площі 40 кв. м.

У с. Кінецьпіль Первомайської ТГ зайнявся сінник на площі 9 кв. м. Надзвичайникам вдалось запобігти поширенню вогню на поруч розташовані житловий будинок та літню кухню.

В інших випадках горів очерет, суха трава, сміття на загальній площі понад 3 га у Дорошівській ТГ Вознесенського району, Веснянській, Костянтинівській ТГ Миколаївського району, Арбузинській ТГ Первомайського району та м. Миколаєві.

Причини встановлюються.

Від ДСНС залучались 21 співробітник, 5 одиниць техніки, додатково працювали Галицинівський загін МПО та МПО “Щербані”.

