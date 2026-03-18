Україна передала іспанським судовим органам документи, необхідні для запуску спільної міжнародної слідчої групи, яка розслідуватиме вбивство колишнього очільника Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко за підсумками зустрічей з іспанськими колегами.

За словами Кравченка, іспанську сторону вдалося переконати у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи «та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні».

Київ уже передав іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску такої групи. Генпрокурор каже, що такий формат «посилить і пришвидшить розслідування».

«Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину», — сказав він.

Як повідомляло ІншеТВ, підозрюваного затримали 25 лютого у місті Хайнсберг. Арешт провели Головне управління поліції Мадрида у співпраці з Групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини. Влада Іспанії вважає, що саме затриманий стріляв у Портнова у травні 2025 року.

Затриманий є громадянином України. Виходець із Донецької області мав двох спільників. Один з них – брат затриманого наразі переховується у Росії. За даними джерел, під час вбивства Портнова обоє були озброєні вогнепальною зброєю. Розшукують і третього співучасника, який забезпечував нападникам відхід.