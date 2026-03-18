У місті Хмельницький завершився чемпіонат України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років (2012 року народження та молодше).

У змаганнях з класичних шахів серед дівчат взяли участь 34 спортсменки з різних регіонів країни.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, за підсумками турніру бронзову медаль чемпіонату України здобула шахістка Миколаївської області Марина Кутяніна. Спортсменка набрала 6,5 очка з 9 можливих та посіла третє місце.

