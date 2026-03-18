Майже під ранок 18 березня рятувальники залучались до гасіння дерев’яної прибудови та свиноферми у с. Грушівка Первомайської ТГ Первомайського району.

Пожежу площею 600 кв. м ліквідовано протягом двох годин, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Оперативними діями вдалось вберегти від повного знищення вогнем приміщення ферми.

Від ДСНС працювали 8 вогнеборців, 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та водовозка.

Причина встановлюється.

