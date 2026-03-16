Сьогодні вдень вогнеборці Корабельного району міста Миколаєва виїхали за викликом на пожежу квартири в дев’ятиповерховому житловому будинку.

По прибуттю, із квартири на шостому поверсі, де виникла пожежа, рятувальники винесли на свіже повітря двох чоловіків. Одного громадянина 1961 р.н., який був без свідомості, медикам реанімувати не вдалось, він помер. Другий, 1978 р.н. від госпіталізації відмовився, повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Надзвичайниками також проведено евакуацію двох мешканців з верхніх поверхів. Допомога лікарів їм не знадобилась.

Пожежу речей домашнього вжитку та меблів ліквідовано на площі 17 кв. м. Її причина наразі встановлюється.