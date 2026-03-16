Президент Трамп був приголомшений, дізнавшись минулого тижня, що розвідка США вказує на те, що новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм, і що його батько, покійний аятола Алі Хаменеї, боявся його придатності правити Ісламською Республікою з цієї причини, повідомляє улюблена газета Трампа The Post.

За даними джерел, Трамп не зміг стримати свого здивування і голосно розсміявся, коли йому повідомили про цю інформацію.

Інші присутні в кімнаті також вважали це «кумедним» і приєдналися до реакції президента, тоді як один високопоставлений чиновник розвідки «не перестає сміятися з цього вже кілька днів», сказала одна людина, знайома з брифінгом.

Шокуюче твердження було описано виданню The Post двома представниками розвідувального співтовариства та третьою особою, близькою до Білого дому.

Усі три джерела стверджують, що це твердження розглядається американськими розвідувальними службами як достовірне, а не як неправдива інформація, спрямована на підрив авторитету 56-річного Хаменеї, якого 8 березня обрали на заміну свого померлого батька на посаді верховного лідера.

Два джерела заявили, що розвідка вказала на те, що Моджтаба, який отримав прізвисько «сила за мантіями», мав тривалі сексуальні стосунки зі своїм репетитором у дитинстві.

Третє джерело повідомило, що розвідка вказувала на те, що роман був з особою, яка раніше працювала на родину Хаменеї, що не суперечить попередньому.

Моджтаба, який, як вважається, був поранений під час того ж авіаудару 28 лютого, в результаті якого загинули його батько та інші члени родини, нібито здійснював «агресивні» сексуальні домагання до чоловіків, які доглядали за ним, можливо, перебуваючи під впливом важких ліків, повідомило одне з джерел The Post.

Американські розвідувальні служби не мають фотодоказів ймовірного сексуального потягу Моджтаби Хаменеї до чоловіків, але джерела наполягали на тому, що інформація є достовірною, а одне з них заявило, що вона «отримана з одного з найбільш захищених джерел, які має уряд».

Джерела повідомили, що батько Моджтаби, колишній Верховний лідер Алі Хаменеї, нібито підозрював, що його син гей.

«Те, що це питання було піднято до найвищого рівня, показує, що в цьому є певна впевненість», – додало друге джерело.

Про нібито сексуальну орієнтацію Моджтаби в Ірані шепотіли щонайменше з травня 2024 року, коли загинув тодішній президент Ебрагім Раїсі, ймовірний фаворит Алі Хаменеї на посаду наступного Верховного лідера, повідомили джерела.

В уряді США «це була досить ретельно прихована інформація», – сказав один інсайдер.

Трамп раніше відкинув Моджтабу Хаменеї як «легковажний» та «неприйнятний» вибір для керівництва Іраном. Новий Верховний лідер широко вважається тим, хто не піддасться вимогам США відмовитися від ядерних та балістичних ракетних програм, що призвели до операції «Епічна лють».

Деякі елементи сексуального життя Моджтаби Хаменеї вже повідомлялися раніше, і це може підтвердити це звинувачення.

У секретній дипломатичній телеграмі США від 2008 року, опублікованій WikiLeaks, розповідалося про те, що Моджтаба лікувався у Великій Британії від імпотенції, хоча в цьому звіті не було вказано, що могло спричинити цей стан.

У файлі Державного департаменту йдеться, що Моджтаба одружився «відносно пізно» — приблизно у 30 років — «нібито через проблему з імпотенцією, яку лікували під час трьох тривалих візитів до Великої Британії, в лікарнях Веллінгтона та Кромвеля в Лондоні».

«Родина очікувала, що Моджтаба швидко народить дітей, але йому знадобився четвертий візит до Великої Британії для лікування; після двомісячного перебування там його дружина завагітніла», — йдеться у витіклому файлі.

Повідомляється, що дружина Моджтаби, Захра, та син-підліток, Мохаммед Багер, загинули внаслідок авіаудару, в результаті якого загинув і його батько. У нового верховного лідера є ще син та дочка.

Моджтаба Хаменеї (праворуч) та його брат, 30 жовтня 2024 року.

За даними одного джерела, головний лідер теократії вдавався до «агресивних» сексуальних домагань під час отримання медичної допомоги.