Україна випробувала аналог ATACMS — нову балістичну ракету FP-7, яка здатна уражати цілі на відстані до 300 км.

Про це розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю 24 Каналу.

За його словами, ракета є аналогом американської ATACMS, але приблизно вдвічі дешевша. Штілерман зазначив, що FP-7 запускається з причіпної платформи, а більшість компонентів компанія виготовляє самостійно — від двигунів до системи керування польотом.

Ракета вже пройшла перший політ, і зараз тестування переходить на новий етап — наступні випробування планують проводити на російських цілях.