У вівторок РФ заявила про свою непохитну солідарність з Кубою після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що очікує честі «захопити Кубу» та що він «може робити все, що захоче» з цією комуністичною острівною республікою.

Про це пише Reuters.

Не згадуючи Трампа на ім’я, Міністерство закордонних справ Росії висловило серйозну стурбованість ескалацією напруженості навколо того, що воно називає «Островом Свободи».



«Росія підтверджує свою непохитну солідарність з урядом та братнім народом Куби», – йдеться у повідомленні міністерства.

«Ми рішуче засуджуємо спроби грубого втручання у внутрішні справи суверенної держави, залякування та використання незаконних односторонніх обмежувальних заходів».

Трамп посилив економічний тиск на Кубу, запроваджуючи нафтову блокаду, яка паралізувала її вже застарілу систему виробництва електроенергії.

Газета New York Times повідомила, що усунення з посади президента Куби Мігеля Діаса-Канеля було ключовим завданням США. Посилаючись на чотирьох осіб, знайомих з переговорами, газета «Таймс» повідомила, що американці дали кубинським переговірникам сигнал про те, що Діас-Канель має піти, але наступні кроки залишають кубинцям.

Кремль заявив, що він підтримує контакт з кубинським керівництвом і що Москва готова надати всю можливу допомогу.

«Сьогодні Острів Свободи стикається з безпрецедентними викликами, які стали прямим наслідком довгострокового торговельного, економічного, фінансового та, нещодавно, енергетичного ембарго США проти Куби», – заявило російське міністерство закордонних справ.

Росія заявила, що надала і продовжуватиме «надавати Кубі необхідну підтримку, включаючи фінансову».

Росія була позбавлена ​​союзника, коли Сполучені Штати повалили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, хоча Росія отримала вигоду від високих цін на нафту, спричинених нападом США та Ізраїлю на Іран, стратегічного партнера Москви.

Куба була близьким союзником Москви протягом десятиліть після комуністичної революції 1959 року, яка привела до влади Фіделя Кастро, аж до розпаду Радянського Союзу. Зовсім недавно Росія підтримувала острів як фінансово, так і матеріально.

Як повідомляло ІншеТВ: На Кубі повний блекаут, Трамп заявив, що може робити з нею, що хоче (ФОТО)