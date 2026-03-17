Трамп вчора заявив журналістам у Білому домі, що може захопити Кубу “в якийсь спосіб”, бо може зробити з нею все, що захоче.

Він сказав, що Куба – красивий острів із гарною погодою та значним туристичним потенціалом, який не перебуває у зоні ураганів, тому не потребуватиме постійної фінансової допомоги від США на подолання наслідків стихійних лих.

“Я справді вірю, що матиму честь захопити Кубу. Це велика честь. Захопити Кубу в якійсь формі. Взяти Кубу. Я маю на увазі, чи я її звільню, чи просто захоплю — я можу зробити з нею все, що захочу, якщо чесно. Вони зараз дуже ослаблена нація. Вони були такими довгий час. Дуже жорстокі, дуже жорстокі лідери”.

У той самий час в понеділок електрична мережа Куби зазнала повного колапсу на всьому острові, повідомив енергетичний оператор країни. Це останнє загальнонаціональне відключення електроенергії за останні роки та перше з тих пір, як США фактично перекрили постачання нафти на острів, де проживає приблизно 10 мільйонів людей, повідомляє CNN.

Державний оператор повідомив, що вживаються зусилля для відновлення електропостачання по всій країні, додавши, що в електроблоках, що працювали на момент обвалу мережі, не виявлено жодних несправностей.



Куба значною мірою залежить від нафти для виробництва електроенергії. За словами чиновників, ефективна блокада поставок палива Вашингтоном погіршила енергетичну кризу в країні, спричинивши періодичні відключення електроенергії, нормування медикаментів та зменшення туризму. Ціни на пальне зросли настільки, що на неофіційному ринку бензин може коштувати до 9 доларів за літр, а це означає, що заправка бака автомобіля коштує понад 300 доларів, що більше, ніж більшість кубинців заробляють за рік.

«Посадовці в США (уряді), мабуть, дуже раді шкоді, завданій кожній кубинській родині», – сказав заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо у відповідь на відключення електроенергії в понеділок.

Музикант Лазаро Карон сказав, що відключення електроенергії вплине на його роботу, але визнав, що «ми нічого не можемо зробити, окрім як зіткнутися з цим і продовжувати рухатися вперед, подивимося, що станеться».

У суботу мешканці центрального кубинського міста Морон вийшли на вулиці, щоб протестувати проти проблем з постачанням електроенергії та доступом до їжі.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив у п’ятницю, що за останні три місяці на острів не постачалася нафта. Він також заявив у п’ятницю, що кубинські чиновники провели переговори зі Сполученими Штатами, щоб «визначити двосторонні проблеми, які потребують вирішення».

«Вплив (блокади) величезний. Він найжорстокіше проявляється в цих енергетичних питаннях», – сказав президент. «Це викликає страждання серед населення».

У відповідь на енергетичну кризу уряд оголосив про надзвичайні заходи, включаючи скорочення шкільних годин, перенесення великих спортивних та культурних заходів та скорочення транспортних послуг.

Багато державних лікарень скоротили послуги, а брак палива та робочих самоскидів призвело до накопичення сміття в цілих районах.

Майже на кожному розі вулиці розмови зосереджені на тому, коли відбуватимуться відключення електроенергії та на який термін. Вночі в Гавані зірки часто чітко видно, оскільки більша частина міста оповита майже повною темрявою.

Продаж пального на державних заправках зараз дуже обмежений. Заправлятися можна лише туристам, дипломатам та кубинцям, яким було надано слот через онлайн-систему, зазвичай після кількох годин очікування.

За словами Дага Мадорі, директора з аналізу інтернету в компанії з моніторингу мереж Kentik, останні дані свідчать про різке зниження інтернет-трафіку на Кубі на тлі енергетичної кризи. «За останніми вимірюваннями, обсяг трафіку на Кубі в цей час доби становить лише одну третину від свого звичайного обсягу», – сказав він CNN.

Авіакомпанії з багатьох країн скасували рейси на Кубу через нестачу авіаційного пального та інші проблеми, пов’язані з нестачею. American Airlines, Delta та Jet Blue призупинили рейси на Карибський острів.

Найбільша канадська авіакомпанія Air Canada минулого місяця оголосила про призупинення рейсів на Кубу через нестачу авіаційного пального на острові. Очікується, що пауза в обслуговуванні триватиме до 1 листопада.

Президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що Куба перебуває у «серйозних проблемах» і що Сполучені Штати можуть бути, а можуть і не бути частиною «дружньої війни».