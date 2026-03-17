З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала Національна програма «Скринінг здоров’я 40+», спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я у громадян віком від 40 років і старше (далі – скринінг). Як повідомляє МОЗ України, ініціатива покликана зробити так, аби якомога більше людей звернули увагу на своє здоров’я, перевірили його та змогли вчасно виявити потенційні ризики хронічних захворювань. За даними відомства, станом на початок березня на реалізацію програми вже спрямовано 160 мільйонів гривень, понад 3 тис. громадян вже пройшли скринінг (з них понад 100 – у Миколаївській області). Бажання скористатися послугою підтвердили ще понад 120 тис. громадян.

Більше про те, що таке скринінг здоров’я, що він включає, які результати передбачає, як і де пройти скринінг миколаївцям ми запитали у директорки КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Лесі Мазепи.

– Пані Лесю, розкажіть, будь ласка, більше про скринінг здоров’я і чому це важливо для кожного, хто досяг 40-річчя.

Л.М: Після 40-річного рубежу організм зазнає природних змін, що потребують уважнішого контролю за станом здоров’я. Навіть якщо немає видимих симптомів і нічого «не болить», ще не означає, що з організмом усе гаразд і немає про що хвилюватися. Саме після 40 років у людей починає стрімко зростати ризик виникнення серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. Тільки уявіть: понад 1,3 млн українців уже діагностували діабет, кожен п’ятий випадок встановлення інвалідності у 2025 році спричинений хворобами системи кровообігу. Ще більше людей можуть зіткнутися з проблемами ментального здоров’я – внаслідок війни і постійного стресу. Тому навантаження на серце, рівень цукру в крові, а також ментальний стан – перше, що слід перевірити, аби запобігти розвитку серйозних захворювань та залишатися в ресурсі. Саме для цього на державному рівні впроваджено медичну програму «Скринінг здоров’я 40+». Вона базується на методах доказової медицини та дозволяє кожному безоплатно оцінити стан організму, виявити потенційні ризики та отримати індивідуальні рекомендації лікаря.

– Що включає програма скринінгу?

Л.М: Скринінг включає комплекс базових обстежень, необхідних для перевірки стану здоровʼя людини з фокусом на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та проблеми ментального здоровʼя. Це зокрема: анкетування щодо стану здоров’я та симптомів; вимірювання тиску, пульсу, ваги та ІМТ; базові лабораторні аналізи (загальний аналіз крові, глюкоза, ліпідограма тощо); електрокардіограму; оцінку стану психічного здоров’я; інші обстеження, визначені вимогами для проведення скринінгу. Зауважу, що обстеження у рамках скринінгу безоплатні для людини та покриваються державою шляхом нарахування на спеціальний рахунок одноразової допомоги на проходження скринінгу – 2000 грн.

– Що людина отримає за результатами проходження скринінгу?

Л.М: Після проходження скринінгу кожен отримає комплексну оцінку стану організму, індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя, виявлення ризиків або початкових стадій хвороб, а також — за необхідності — план подальшого лікування чи направлення на додаткові обстеження. Лікар також у разі потреби може одразу призначити певні ліки, в тому числі препарати у межах програми реімбурсації “Доступні ліки”.

– Яка процедура проходження скринінгу?

Л.М: Існує два маршрути людини для проходження скринінгу: через застосунок Дія або через ЦНАП. Запрошення на скринінг надходить в застосунок Дія на 30-й день після дня народження (якщо людині виповнилося 40 років або більше). Після того як людина прийме запрошення, необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на картку надійдуть кошти. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу. Якщо у людини немає застосунку Дія, потрібно подати заявку через ЦНАП. Людина замовляє пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках, звертається до ЦНАПу та подає заявку на участь у програмі. Через приблизно 7 днів людина отримує повідомлення на електронну пошту про зарахування коштів і далі продовжує маршрут так само, як інші учасники програми — обирає заклад і проходить обстеження.

– Де миколаївці можуть скористатися послугою та пройти скринінг?

Л.М: Кожен може сам обирати у якому медичному закладі пройти скринінг. Це, зокрема, можна зробити у нашому Центрі, адже ми одними з перших приєдналися до участі у програмі, маємо усе необхідне обладнання та фахівців. Пройти обстеження у нас можуть усі, хто виявить бажання, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Записатися на прийом можна самостійно через додаток Helsi, через контакт-центр або при особистому візиті до Центру. Усі необхідні обстеження буде здійснено за один візит, що займе небагато часу – 1 або 1,5 години, залежно від обсягу медичних послуг.

Моя порада як лікаря: не відкладайте здоров’я «на потім». Скринінг – слушна нагода подбати про себе вже зараз, без зайвих витрат коштів і часу. Лише один візит до лікаря та кілька базових аналізів допоможуть тримати під контролем стан серця і судин, запобігти розвитку цукрового діабету та емоційного перенавантаження, щоб завтра ваше здоров’я не стало вашою єдиною турботою. Година вашого часу сьогодні – інвестиція у роки активного життя у майбутньому. Здоров’я – найцінніше у кожної людини, тому не зволікайте, вчасно подбайте про себе.

Для уточнення інформації та запису на скринінг у ЦПМСД № 3 звертайтеся до контакт-центру за телефонами: (0512)52-20-34, (093)2662397. Центр розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128.

Довідково:

За даними МОЗ 60% передчасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями – щодня від них помирає понад 1000 людей.

Однією з головних причин встановлення інвалідності в 2025 році серед українців цьогоріч стали саме хвороби системи кровообігу: кожен п’ятий випадок припадає на ці діагнози.

Не менш тривожна ситуація із цукровим діабетом. Сьогодні понад 1,3 мільйона українців живуть із цим діагнозом, ще стільки ж – мають діабет і не знають про це.

Водночас війна значно вплинула на стан ментального здоров’я українців та українок. За оцінками ВООЗ, до 10 млн осіб можуть зіткнутися з проблемами ментального здоров’я внаслідок війни.

Матеріал надано ЦПМСД №3.