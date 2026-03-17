Під час візиту до Києва американський генерал Антоніо Агуто, відповідальний за координацію підтримки України, зазнав струсу мозку на вечірці з алкоголем. А повертаючись після ще одного візиту, він забув у поїзді тубус із конфіденційною інформацією.

Про це свідчить звіт офісу генерального інспектора Міністерства оборони, опублікований 12 березня, передає Громадське.

Звіт охоплює події квітня та травня 2024 року, коли Агуто був командувачем Групи підтримки безпеки України (SAG-U) у Вісбадені, яка займалася координацією навчання та забезпечення Збройних сил України.

Розслідування базувалося на анонімних повідомленнях викривачів і включало твердження про «токсичну» атмосферу в штабі SAG-U, а також стосувалося візиту Агуто до України навесні 2024 року.

Так, 13 травня 2024 року під час дев’ятиденного візиту він відвідав вечірній захід у Києві, на якому випив приблизно дві пляшки грузинської чачі по 500 мл. Свідки казали, що генерал був п’яним — він теж визнав це у розмовах зі слідчими.

Після вечері Агуто впав і вдарився головою об стіну. Наступного ранку, за даними звіту, у нього також був помітний слід на лобі. Того дня він мав провести зустріч із тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а перед нею, за словами свідків, поводився мляво і «не був самим собою».

Йому пропонували скасувати зустріч, але він відмовився. Поспішаючи до посольства США, генерал знову упав, вдарившись щелепою об бетон і порвавши піджак. У звіті йдеться, що на зустріч він прийшов «повністю розхристаним» і «не при собі».

Посол США в Україні висловив занепокоєння, що Агуто міг бути під впливом наркотиків, а інші свідки зазначали, що він говорив нерозбірливо та поводився «когнітивно ослабленим». Пізніше його доставили до місцевої лікарні, де діагностували струс мозку.

Слідчі дійшли висновку, що падіння Агуто стало наслідком «надмірного вживання алкоголю», зазначивши, що він мав враховувати наслідки такого споживання і не мав належного дозволу на вживання понад дві дозволені порції алкоголю.

Сам генерал не погодився із цим, заявивши, що «діяв добросовісно» і отримав усну згоду на вживання алкоголю від генерала Дарріла Вільямса, командувача Армії США в Європі, з огляду на «культурне значення» випивання на таких заходах.

Ще один інцидент із генералом стався 4 квітня того ж року під час повернення з України до Німеччини на чартерному поїзді. В Україну Агуто привіз комплект секретних карт, які він носив у циліндричній тубі.

Один зі свідків повідомив, що бачив, як один з офіцерів, які їхали з Агуто, заніс тубу з картами на поїзд, але ніхто не бачив, як її забирали. За даними розслідування, Агуто дізнався про зникнення туби лише після повернення до штабу у Вісбадені. Її знайшли наступного дня в поїзді та повернули, через співробітників посольства США в Україні.

Агуто заявив слідчим, що бере на себе відповідальність за тимчасову втрату карт, попри те, що він буцімто не був відповідальним за перенесення карт на поїзд і з нього.

У серпні 2024 року генерал передав командування Групою підтримки безпеки України, а згодом пішов у відставку. Інші звинувачення проти нього, зокрема про те, що він «принижував» персонал і створював токсичне середовище, інспектор Міноборони не підтвердив, хоч свідки, скаржилися на суворі умови праці та низький моральний стан.