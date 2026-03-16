Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс вважає, що український національний комітет і комітети інших країн намагалися «відволікти увагу від спорту на політику», коли публічно заявили про тиск із боку МПК.

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press, передає Громадське.

Парсонс стверджує, що «дуже співчуває» ситуації в Україні та може «лише уявити собі цей жах», але МПК як спортивна організація, мовляв, має забезпечити, що правила не порушує навіть український комітет.

Тож він звинуватив український національний комітет і комітети інших країн у тому, що він назвав спробою «відволікти увагу від спорту на політику». Це, за його словами, було «розчаруванням».

«І я думаю, що зрештою навіть інші національні Паралімпійські комітети відреагували дуже добре, зосередившись на спорті. Я розумію, але це певною мірою розчаровує», — сказав президент МПК.

Парсонс висловив сподівання, що це стане «уроком, який засвоїли також ті НПК, які вирішили зосередитися більше на політичній стороні, ніж на спортивній, бо спорт переміг». Він також прокоментував допуск російських спортсменів до змагань під власним прапором — це, каже він, «допомагає нам виконувати нашу місію, яка полягає у створенні більш інклюзивного світу через паралімпійський спорт, а не зовнішню політику».

«Все ще лунали голоси, які намагалися продовжувати зосереджуватися на тому, що, на нашу думку, не повинно бути в центрі уваги цих ігор, але я думаю, що загальне враження людей, особливо тих, хто вдома дивиться по телевізору або стежить за ЗМІ, стежить за новинами, таке, що [фокус] більше зосереджувався на спортсменах, більше на спорті, рекордах, ніж на політиці», — сказав він.

У відповідь Парсонсу президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич сказав журналістам AP у неділю, що заклик до миру та припинення війни — це не політична заява, а «питання прав людини», «якщо люди у світі хочуть жити в мирі».

Він сказав, що МПК перетворив церемонії відкриття та закриття Ігор на політичний захід, який дозволяє участь країни, яка «не може бути тут присутня» через окупацію територій іншої.

Нагадаємо, Національний паралімпійський комітет України на початку Паралімпіади у повному складі проігнорував церемонію відкриття через присутність на ній росіян та білорусів. Окрім України урочистості також не відвідали представники 15 країн. Церемонію закриття Ігор також вирішили пропустити.

Крім того, український НПК заявляв про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників МПК й Організаційного комітету Ігор. Серед прикладів там наводили вимогу зняти український прапор із будинку, де проживає збірна, переривання планових зібрань української команди й заборону українській спортсменці носити сережки з написом Stop War на церемонії нагородження.