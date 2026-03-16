Багатонаціональна військово-морська команда під керівництвом України, яка виконувала роль ворога під час навчань НАТО «REPMUS/Dynamic Messenger 2025», викрила вразливості військово-морських сил НАТО та «потопила» щонайменше один фрегат союзників.

Учасник навчань з України повідомив Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), що п’ять сценаріїв навчань біля узбережжя Португалії передбачали захист портів та конвоїв, а також напади на конвої. У всіх п’яти сценаріях перемогли військово-морські сили України. Вони також розгорнули українські підводні дрони Magura V7, невеликі безпілотні швидкісні катери, які можуть або таранити ворожі судна, або атакувати їх за допомогою встановленої зброї.

З початку великого наступу Росії у 2022 році ВМС України використовували ці підводні дрони, а також керовані ракети та іншу зброю, щоб вибити окупантів із західної частини Чорного моря, незважаючи на те, що не мали власних великих кораблів. Серед іншого, ракетний крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, був потоплений у квітні 2022 року, нагадує видання.

Згодом флот був змушений перенести свою головну базу із Севастополя в окупованому Криму до Новоросійська, далі на схід. Однак навіть у цьому порту український підводний безпілотник успішно атакував російський підводний човен минулого грудня.

Українці привезли з собою свій підводний безпілотник MV7. За даними джерела в Україні, «червона» команда в «REPMUS/Dynamic Messenger 2025» складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів, а загальне командування здійснювала Україна. Метою було випробувати нові технології в реальних умовах – в середовищі, де глушіння, акустична розвідка та військові контрзаходи моделювалися якомога реалістичніше.

Українці привезли свій морський безпілотник Magura V7 у кількох версіях. Одна несла розвідувальне обладнання та вибуховий заряд, інша – кулемет. Інші країни-учасниці також розгорнули безпілотні літальні апарати.

Згідно з правилами цих навчань, «ворожі» кораблі фактично не атакувалися. «Перемога» досягалася просто першим, хто прицілився до ворога. Потім це було задокументовано на відео. Наприклад, якщо морський безпілотник атакував корабель, щоб знищити його радар, він вважався переможцем, якщо він націлювався на радар до того, як його самого виявляли. І навпаки, його вважали перехопленим, якщо екіпаж корабля зміг сфотографувати його заздалегідь.

Речник НАТО назвав це «віхою».

Десятки підрозділів брали участь у п’яти сценаріях навчань. Окрім морських безпілотників, з обох сторін також були розгорнуті літаки та більші військові кораблі. Наприкінці четвертого тижня, за даними джерел у Києві, «червона» команда вийшла переможцем. Навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи в поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять «реальну загрозу» для військово-морських сил НАТО, особливо враховуючи, що НАТО ще не належним чином підготовлено до атак з використанням такої зброї.

Наприклад, під час імітації атаки на конвой «червоній» команді вдалося завдати стільки «влучань» у фрегат, що той би потонув у реальному бою. Через п’ять хвилин «синя» команда, все ще не знаючи про ситуацію, запитала у спільному чаті: «То ви збираєтеся атакувати нас чи ні?» Українське джерело додало: «Проблема полягала не в тому, що вони не могли нас зупинити — вони навіть не бачили нашої зброї».

Речник НАТО підтвердив Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), що вперше в історії альянсу український флот очолив та координував дії «супротивників» під час цих навчань – «історичної віхи, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО». Навчання висвітлили останні тенденції у військово-морській війні. «Українське керівництво привнесло у навчання бойовий реалізм, тим самим стимулюючи інновації та розробку нової тактики НАТО». НАТО отримало «цінні уроки» з досвіду України на передовій. Це сприятиме розвитку нових можливостей «для протистояння реальним загрозам».

Минулої осені НАТО мало можливість засвоїти подібний урок, хоча й на суші. Під час навчань «Їжак» в Естонії приблизно десять українських спеціалістів з безпілотників змогли вивести з ладу два батальйони НАТО. У Брюсселі заявили, що вони були «шоковані» на той час тим, наскільки погано підготовлені війська союзників до війни з використанням безпілотників, подібної до тієї, що зараз ведеться в Україні. Особливо здивувала висока «видимість» командних пунктів НАТО.