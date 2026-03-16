Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не відправлятиме своїх військових кораблів до Ормузької протоки, попри заклик президента США Дональда Трампа.

Про це пишуть tagesschau та Welt.

«Це не наша війна, ми її не починали. Ми прагнемо дипломатичних рішень і швидкого завершення конфлікту, але відправлення додаткових військових кораблів у цей регіон, без сумніву, цьому не сприятиме», — заявив Пісторіус.

Він наголосив, що першочерговою відповідальністю партнерів НАТО є захист власної території Альянсу, а все інше — «це речі, які можуть мати значення в окремих випадках або ж ні».

Депутати Бундестагу від партій «Християнсько-демократичний союз» (ХДС), «Альтернатива для Німеччини» (АдН) та Соціал-демократичної партії (СДП) теж виступають проти вимоги США.

Речник ХДС з питань зовнішньої політики заявив, що з південного узбережжя Іран може «легко атакувати» за допомогою мінометів або дронів: «Кораблів для цього недостатньо. Дональд Трамп не врахував цього, коли разом з Ізраїлем розпочав цю війну проти Ірану».

А лідерка АдН заявила, що якщо найбільший флот світу, ВМС США, не здатний забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку, то роль «невеликого німецького флоту — навіть у рамках ЄС — є ілюзорною та надзвичайно небезпечною».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп намагається залучити партнерів, щоб ті допомогли американським військовим розблокувати Ормузьку протоку, яка є критично важливою для світового експорту нафти.

Під час розмови із журналістами Трамп заявив, що говорив про це з «приблизно сімома» країнами. Однак, за даними медіа, ентузіазму від партнерів Вашингтона не було: Японія та Австралія заявили, що не планують надсилати жодного військово-морського корабля; Південна Корея відповіла, що розгляне прохання Трампа; прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив питання з Трампом та прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

