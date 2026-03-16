“На НАТО може чекати дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть США розблокувати Ормузьку протоку. Якщо відповіді не буде або вона буде негативною, це, на мою думку, матиме дуже погані наслідки для майбутнього НАТО”, — заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Financial Times.

«Альянс може зіткнутися з серйозними наслідками, якщо союзники не долучаться до операції зі забезпечення судноплавства в цій стратегічній протоці», — сказав Трамп, і його слова стали прямим сигналом європейським країнам підтримати американські дії проти Ірану.

Трамп також заявив, що може відкласти саміт із головою Китаю Сі Цзіньпіном, запланований на кінець місяця. Таким чином він намагається змусити й Пекін допомогти розблокувати протоку.

«Цілком логічно, що ті, хто користується Ормузькою протокою, повинні допомогти гарантувати, що там нічого поганого не станеться», — сказав Трамп.

Він наголосив, що Європа та Китай значно більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж Сполучені Штати.

Попри свої попередження, Трамп висловив сумнів, що союзники відгукнуться на його заклики:

«У нас є така організація, як НАТО. Ми були дуже люб’язні. Нам не обов’язково було допомагати їм з Україною. Україна за тисячі миль від нас. Але ми допомогли. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Я давно кажу, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони справді були б», — сказав він, знову розкритикувавши альянс.

На запитання, яку саме допомогу він очікує, Трамп відповів: «Будь-яку, яка буде потрібна».

За його словами, союзники могли б направити кораблі-тральщики для пошуку і знешкодження морських мін. У європейських країн, за його словами, таких суден значно більше, ніж у США.

Також він хотів би бачити «людей, які зможуть нейтралізувати деяких небезпечних гравців уздовж іранського узбережжя».

Трамп фактично натякнув, що очікує участі європейських спецпідрозділів або інших військових сил, здатних знищувати іранські дрони та морські міни в Перській затоці.

«Ми дуже сильно по них б’ємо. У них майже нічого не залишилося. Єдине, що вони можуть робити, — трохи шкодити в протоці. Але ті, хто користується цією протокою, повинні допомогти нам її контролювати. Ми їм допоможемо, але вони також мають бути там».

Трамп також поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Після розмови він висловив особливе роздратування позицією Лондона:

«Велика Британія вважається нашим головним союзником, союзником із найдовшою історією. Але коли я попросив їх приєднатися, вони не захотіли. Я давно кажу, що НАТО — це вулиця з одностороннім рухом».

Трамп також заявив, що ризик для союзників, які перекидатимуть сили до Перської затоки, буде мінімальним.

За його словами, США та Ізраїль за останні два тижні фактично знищили військовий потенціал Ірану:

«Ми практично розгромили Іран. У них немає флоту, немає протиповітряної оборони, немає авіації — усе знищено. Єдине, що вони можуть зробити, — це встановити міну у воді. Це дрібна проблема, але вона може створити труднощі».

Трамп також попередив, що США готові завдати нових ударів по острову Харг — головному центру експорту іранської нафти.

«Ви бачили, що ми вдарили по острову Харг. Учора ми знищили там усе, крім труб. Ми можемо знищити ці трубопроводи за п’ять хвилин. І вони нічого не зможуть із цим зробити».

На запитання, чи допомагає росія Ірану супутниковими даними для атак на американські та ізраїльські системи протиракетної оборони, Трамп відповів: «Я не знаю, так це чи ні».

Водночас він додав, що можна навести й інший аргумент: «Можна сказати, що ми певною мірою допомагали Україні. Тому важко казати: “Ви націлюєтеся на нас”, коли ми самі допомагали Україні».

Трамп також заявив, що його попередник Джо Байден надав Україні 350 мільярдів доларів грошима та обладнанням: «Тому важко запитувати: “Що ви робите?”, коли ми самі робили те саме», — сказав він.