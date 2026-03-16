Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 16 березня.
За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено шість ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів
М. Миколаїв
Учора протягом дня та вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Унаслідок нічної атаки на місто пошкоджено вікна в навчальному закладі та багатоповерхівці. Постраждалих немає.
Миколаївський район
Учора протягом дня та вночі ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.