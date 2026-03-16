Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що загроза виходу країни з Європейського Союзу є реальною.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

За словами Туска, він зробить усе можливе, щоб зупинити Polexit.

Сьогодні – це реальна загроза! Цього хочуть як конфедерації (партії “Конфедерація” і “Конфедерація польської корони” – ред.), так і більшість партії “Право і справедливість” (PiS). Навроцький – їхній покровитель. росія, американська партія MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном хочуть знищити ЄС. Це буде катастрофою для Польщі. Я зроблю все можливе, щоб зупинити їх. – пообіцяв Туск.