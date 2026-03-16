Війська рф протягом ночі обстрілювали приватний сектор міста Запоріжжя.

Станом на ранок відомо про трьох постраждалих унаслідок нічних атак. Поранень дістали 18-річний хлопець та жінки віком 48 і 81 років.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок атак у місті зайнялася пожежа, знеструмлено понад 7500 абонентів.

«Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація», — повідомив Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Барвинівці, Новоселівці, Любицькому, Оріхову, Мирному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Копанях, Верхній Терсі.

401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Розумівку, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Цвіткове, Гірке.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Новоданилівці.

286 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Чарівному, Зеленому та Прилуках.

Надійшло 88 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.