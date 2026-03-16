Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб
танків – 11 781 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.
артилерійських систем – 38 457 (+19) од.
РСЗВ – 1 687 (+1) од.
засоби ППО – 1 333 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.
крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.
спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.
Дані уточнюються.